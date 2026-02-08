Астрофизики рассказали, как меняется уровень солнечной активности 8 февраля

Индекс солнечной активности, остававшийся очень высоким до утра в первые дни февраля, продолжает снижаться, следует из данных ИКИ и ИСЗФ.

Уровень активности соответствует показателю 5.1. Первые пять дней февраля он составлял от 9,2 до максимально возможных 10, затем снизился.

Астрофизики говорили, что за время повышенной активности едва не был повторен рекорд XXI века по числу вспышек, но впоследствии график практически выровнялся.