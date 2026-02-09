Новые тонкие смартфоны Oppo начали продавать в России

Oppo объявила о выходе на российский рынок новых смартфонов серии A6 — моделей Oppo A6 4G и Oppo A6x 4G. Главная особенность серии — аккумуляторы повышенной ёмкости.

A6 получил батарею на 7000 мА·ч. Модель A6x 4G оснащена аккумулятором на 6500 мА·ч и также поддерживает обратную зарядку по кабелю. Oppo A6 поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.

Обе модели оснащены большим 6,75-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. Смартфоны работают на Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15 и процессоре Snapdragon 685.

Oppo A6 отличается более продвинутой камерой: основной модуль на 50 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Также у него усиленная защита корпуса по стандартам IP68/IP69. В модели есть стереодинамики и, в некоторых версиях, поддержка NFC.

Oppo A6x 4G получил основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 5 Мп, а также базовую защиту от брызг. У него есть разъём для наушников 3,5 мм.

Смартфоны доступны в нескольких цветах: A6 — в синем и золотистом, A6x 4G — в голубом и фиолетовом.

Цены в России: Oppo A6 (8/256 ГБ) — ₽20 999, Oppo A6x 4G (4/128 ГБ) — ₽12 999, версия 6/256 ГБ — ₽16 999.