ИИ поставил под сомнение подлинность хранящихся в музее картин ван Эйка

Две картины Яна ван Эйка, изображающие святого Франциска Ассизского и хранящиеся в Художественном музее Филадельфии и Королевских музеях Турина, могут не принадлежать кисти мастера, пишет The Guardian. Исследования швейцарской компании Art Recognition с использованием ИИ показали, что вероятность подлинности первой версии составляет лишь девять процентов, второй — 14 процентов.

Эксперты отмечают, что обе работы, скорее всего, являются студийными, созданными в мастерской художника, а не лично им. Тилль-Хольгер Борхерт подчеркнул, что находки подтверждают прежние предположения ученых, но ставят новые вопросы о происхождении картин.

Исполнительный директор Art Recognition Карина Попович заявила, что такие отрицательные результаты были неожиданными, учитывая успешный анализ других работ Ван Эйка, например, портрета Арнольфини. Искусствоведы считают, что состояние картин и реставрации могли повлиять на результаты ИИ.

По мнению специалистов, отрицательные данные не исключают участия Ван Эйка: работы из его студии могли создаваться под его руководством, но не полностью им лично. Несмотря на это, Ван Эйк остается одним из величайших мастеров западного искусства, а подлинных работ художника в мире сохранилось менее 20, передает издание.

