Стало известно, почему человечество не видит обратную сторону Солнца

Обратную сторону Солнца пока не получается постоянно видеть из-за технических ограничений и особенностей орбит космических аппаратов. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

© Газета.Ru

Он пояснил, что удерживать спутник на постоянной позиции за Солнцем крайне сложно. Стационарные орбиты с обратной стороны звезды фактически невозможны, а одна из точек либрации системы Солнце–Земля — L3 — расположена на противоположной стороне орбиты Земли, однако связь с аппаратом в этой точке невозможна без дополнительного ретранслятора.

По словам ученого, наблюдения обратной стороны Солнца возможны лишь эпизодически — с помощью аппаратов, которые вращаются вокруг звезды и периодически оказываются вне зоны прямой видимости Земли. Ранее таких спутников было три — Solar Orbiter, STEREO-A и STEREO-B, однако последний вышел из строя. В настоящее время два оставшихся аппарата продолжают работу, но сейчас оба находятся на стороне, обращенной к Земле.

Богачев напомнил, что в 2026 году на Солнце зафиксировали несколько вспышек максимального класса X — 18 января, а также 1, 2, 3 и 4 февраля. Кроме того, 8, 12 и 24 января и 6 февраля на обратной стороне звезды произошли крайне мощные взрывы, которые, по оценке ученых, также могли относиться к классу X, однако их невозможно зафиксировать напрямую.

Он уточнил, что сильные вспышки на обратной стороне все же иногда заметны, например, когда выброшенная плазма поднимается на большую высоту и появляется из-за края солнечного диска. При этом точно определить класс таких событий невозможно из-за отсутствия прямых измерений.