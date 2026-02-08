Google посоветовала пользователям Android купить новые смартфоны

Компания Google призвала около одного миллиарда пользователей Android-смартфонов задуматься о смене устройств. Поводом стал свежий отчет, согласно которому порядка 40% гаджетов на Android больше не получают обновления безопасности и остаются уязвимыми для вредоносного ПО и взломов, сообщает Forbes.

Поддержка патчей безопасности прекращена для устройств под управлением Android 12 и более ранних версий. Это смартфоны, выпущенные примерно до 2021 года. По актуальной статистике, лишь 57,9% устройств работают на Android 13 и новее, тогда как 42,1% экосистемы фактически лишены полноценной защиты от новых угроз.

Ситуацию усугубляет фрагментация платформы. Поскольку Google не контролирует большинство производителей напрямую, обновления системы распространяются неравномерно. В результате самой актуальной версией, Android 16, пользуются лишь 7,5% владельцев смартфонов. Для сравнения, у Apple операционная система iOS 26 установлена примерно на половине всех iPhone, еще около 40% работают на предыдущей версии.

Формально устаревшие Android-устройства продолжают получать базовую защиту через сервис Google Play Protect, который поддерживается начиная с Android 7. Однако в компании подчеркивают, что этот механизм не заменяет системные обновления. Без них смартфоны остаются уязвимыми для новых атак, утечек данных и компрометации аккаунтов.