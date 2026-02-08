Американские астронавты оценили борщ от российского коллеги по миссии Crew-12

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев угостил борщом американских астронавтов накануне старта совместной миссии Crew-12 к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

— Сегодня я также приготовил традиционное русское блюдо. Это борщ. Я приготовил его для своей команды и для тех, кто нас поддерживает, — поделился космонавт на брифинге.

Командир экипажа, американка Джессика Меир, высоко оценила блюдо. По ее словам, вышло «очень вкусно», говорится в материале.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX к МКС запланирован не ранее 11 февраля. Вместе с Федяевым на орбитальную станцию отправятся американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

В январе космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Олег Платонов, вернулся на Землю. Среди других членов экипажа Crew-11 — астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи. Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 покинул МКС и приводнился у побережья Калифорнии.