Ученые доказали реальность Иисуса Христа

Ветхий Завет содержит сотни пророчеств, сделанных до рождения Иисуса Христа, и каждое из них сбылось, согласно Новому Завету. Ученые объяснили, возможно ли это с математической точки зрения, пишет Daily Mail.

Исследователи Уилл Бест и Робин Ловгрен из Белмонтского университета выяснили, что вероятность того, что один человек случайно исполнит все эти пророчества, «поразительно мала».

Стоунер подсчитал вероятность случайного исполнения каждого пророчества. Например, вероятность родиться в Вифлееме составляет 1 к 280 000, вероятность быть преданным за 30 сребреников — примерно 1 к 100 000.

Затем он применил метод сложения вероятностей к восьми ключевым пророчествам. В итоге получилось «настолько малое число, что его практически невозможно представить», пишет Daily Mail.

Ученые считают, что их анализ «подчеркивает удивительное соответствие между предполагаемыми характеристиками и историческими свидетельствами о жизни, смерти и воскресении Иисуса».

«Для многих верующих эти вычисления являются убедительным доказательством того, что Иисус из Назарета был тем, о ком говорилось в пророчествах, а не случайным человеком, который просто соответствовал описаниям», — пишет издание.

При этом в научной среде есть и критики. Они отмечают, что результаты зависят от того, какие пророчества выбраны и насколько строго они интерпретируются.

Верующие считают, что жизнь Иисуса воплотила десятки различных предсказаний. Например, его рождение в Вифлееме (Михей 5:2), от Девы (Исаия 7:14). То, что он был потомком Авраама и Давида (Бытие 12:3; 2 Царств 7:12–13), совершал чудеса исцеления (Исаия 35:5–6) и т.д.