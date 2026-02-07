В Китае нашли колючего динозавра

Группа игуанодонтов, известная ученым уже 200 лет, пополнилась новым видом — первым среди динозавров, у которого обнаружены шипы с не встречавшимися ранее свойствами. Превосходно сохранившиеся останки найдены в Китае.

Находка представляет собой скелет с окаменелой кожей. Ее изучили палеонтологи из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) и их коллеги из других стран, результаты чего опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

С помощью рентгеновского сканирования и высокоточных гистологических срезов исследователи изучили кожные клетки, пролежавшие 125 миллионов лет, и выявили структуру полых кожных шипов, покрывавших значительную часть тела животного. Новому виду присвоили название Haolong dongi — в честь пионера китайской палеонтологии Дуна Чжимина.

«Мы выяснили, что это были не перья и не волосы. Это именно структуры, похожие на шипы, но при этом и не совсем чуждые перьям. Сложность этой работы как раз и заключалась в том, чтобы не поддаться первому впечатлению и не сказать: "Мы нашли что-то, напоминающее оперение". Нет, это действительно нечто иное, и здесь была необходима абсолютная точность. Именно точность», — рассказала палеонтолог Нинон Робен из Реннского университета, ведущий автор статьи.

По ее словам, при изучении образцов один из шипов был сломан.

«Но для нас это даже к лучшему: нам как раз было интересно заглянуть внутрь и понять, из чего он состоит. Мы увидели, что на конце шип представляет собой однородную монолитную структуру. А ближе к основанию он состоит из внешнего компактного слоя (кортекса) и более пористого центрального стержня (медуллы)», — поделилась исследовательница.

Этот колючий динозавр был травоядным и обитал в условиях постоянной угрозы со стороны мелких хищных динозавров. Его шипы, по сдерживающей функции схожие с иглами дикобраза, представляют собой уникальное эволюционное приобретение. Они также могли играть роль в терморегуляции или сенсорном восприятии.

До сих пор не было никаких свидетельств существования подобных шипов у динозавров. Поскольку найденные останки H. dongi принадлежат неполовозрелому детенышу, предстоит выяснить, сохранялись ли эти шипы и у взрослых особей.

