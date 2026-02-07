Сильный всплеск активности на Солнце внезапно завершился

На Солнце по неизвестным причинам внезапно завершился один из сильнейших в XXI веке всплесков активности, наблюдавшийся с начала февраля, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

© NASA

Специалисты отметили, что всплеск завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник.

Бушевавшая напротив Земли активная область 4366, которой оставалось всего одно событие до повторения рекорда текущего столетия по числу сильных вспышек и два события до его побития, просто перестала производить вспышки, уточнили астрономы.

По их данным, в среду и четверг, 4 и 5 февраля по московскому времени, в области было зарегистрировано по 11 взрывов уровня M и X.

В пятницу это число резко упало до нуля, далее график солнечной активности и вовсе выродился почти в прямую линию, уточнили в лаборатории.

По мнению ученых, с высокой долей вероятности, Солнце войдет в очередной период стабилизации, «продолжительность которого, впрочем, предсказать затруднительно».

Исследователи заметили, что с начала 2026 года произошло уже два исключительно крупных всплеска активности, в ходе одного из которых, январского, произошел самый сильный в XXI веке радиационный шторм около Земли, а в ходе второго, февральского, едва не был побит рекорд по числу крупных вспышек.