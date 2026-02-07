Apple разрешит использовать ChatGPT в CarPlay

Компания Apple планирует внедрить поддержку сторонних ИИ-сервисов в платформу управления мультимедийными системами автомобилей CarPlay. По данным MacRumors, система получит возможность интеграции чат-ботов, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

В настоящее время CarPlay поддерживает сторонние приложения, однако их тип ограничен. После обновления пользователи смогут взаимодействовать с чат-ботами в автомобиле без использования рук, однако такие приложения не получат доступ к управлению функциями автомобиля или iPhone и не заменят Siri. Для работы с ИИ пользователям потребуется запускать соответствующее приложение.

Ожидается, что поддержка сторонних ИИ появится в ближайшие месяцы. Это может совпасть с запуском обновленной версии Siri в iOS 26.4, которая будет использовать большие языковые модели, сможет отвечать на сложные вопросы, выполнять многоэтапные задачи и искать информацию в интернете с последующим кратким пересказом.

В дальнейшем, в iOS 27, Siri планируется дополнить полноценными возможностями чат-бота, что должно усилить конкуренцию с другими ИИ-сервисами.

