В Иордании обнаружили 2000-летний свинцовый водопровод

Никлас Юнгманн из берлинсткого Университета им. Гумбольта завершил исследование акведука Айн-Брак, расположенного недалеко от древнего города Петры в Иордании. Оказавшееся революционным открытие заключается в том, что акведук, вопреки предыдущим предположениям, состоял из двух типов труб: терракотовых и свинцовых. Результаты работы опубликованы в журнале Levant, пишет Phys.org.

Акведук Петры, процветавшей в I веке до н. э. как столица Набатейского царства, был важной частью водоснабжения города, который включал бани, сады и водоемы. Юнгманн возглавил раскопки площадью 2500 м² в массиве Джабаль аль-Мадхба.

Были обнаружены не только свинцовые трубы, но и многочисленные водохранилища. Всего было задокументировано девять водоводов, одно крупное водохранилище, две цистерны и семь бассейнов различного назначения.

Одной из необычных находок стала плотина, имеющая неправильную форму и ярусную структуру. Юнгманн предполагает, что такая форма плотины могла быть результатом разрыва, который строители пытались закрыть, или же это было преднамеренное решение для уменьшения давления на стену плотины. Возможен и декоративный аспект: для создания водопадов, которые могли каскадно стекать в небольшой бассейн.

Особое внимание исследователи уделили свинцовой трубе длиной 116 метров, которая сделана из гладких сварных сегментов, способных выдерживать высокое давление. В отличие от терракотовых труб, которые используются для самотечного потока, свинцовые трубы в этом регионе встречаются редко. Установка такого трубопровода требует значительных ресурсов и высококвалифицированных инженеров.