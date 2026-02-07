Названы последствия мощных вспышек на Солнце в направлении Земли

На Солнце в начале февраля были зафиксированы четыре мощные вспышки в направлении Земли, которые могут привести к поломке радиостанций и спутников GPS. “Звездная бомбардировка”, как выражается британский таблоид Daily Mail, началась 1 февраля по Гринвичу, когда на солнце произошла вспышка класса X1.0.

© Московский Комсомолец

Вспышки класса X – это самые мощные вспышки, на которые способно наше солнце, и они по меньшей мере в 10 раз мощнее, чем вспышки следующего класса, известного как "М", поясняет Daily Mail.

За этим последовала 11 часов спустя мощная вспышка Х8,1 – самая крупная с октября 2024 года и 19–я по силе из когда-либо зарегистрированных. Да и 2 февраля солнце продолжило поражать Землю еще двумя вспышками класса X – вспышкой X2,8 и вспышкой X1,6.

Доктор Райан Френч, специалист по солнечной энергии из Лаборатории физики атмосферы и космоса и автор книги "Космические опасности", рассказал Daily Mail: "Когда свет от солнечных вспышек попадает в нашу атмосферу, они вызывают "радиопомрачение" на освещенной Солнцем стороне Земли. Сильные вспышки, которые мы наблюдали на этой неделе, привели к отключению радиосвязи, самая высокая из которых является "сильным" событием".

Специалисты предупреждают, что худшее может быть еще впереди, и вероятность повторения вспышек класса X в ближайшие дни составляет один шанс из трех, отмечает Daily Mail. Когда энергия солнечной вспышки попадает в верхние слои атмосферы Земли, она ионизирует газы в более плотных слоях, что блокирует радиосигналы примерно на час или более.

Юх–Пекка Лунтама, глава отдела космической погоды Европейского космического агентства (ЕКА), комментирует Daily Mail: "Не было никакого воздействия на сами спутники или наземные сети связи, но распространение радиосигналов через верхние слои атмосферы было нарушено. Это означает, что спутниковая навигация, спутниковая связь и высокочастотная радиосвязь были нарушены".

Однако солнечные вспышки не следует путать с огромными выбросами заряженных частиц, известными как корональные выбросы массы (КВМ), предупреждает Daily Mail. Когда вещество, образующееся в результате CME, попадает в атмосферу Земли, магнитное поле направляет его к полюсам, где оно вызывает полярное сияние. Вот почему северное сияние можно наблюдать в более низких широтах, когда на Землю обрушиваются солнечные бури.

Эти заряженные частицы также вызывают небольшое расширение верхних слоев атмосферы, что приводит к поглощению некоторых спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Со временем дополнительное сопротивление, создаваемое атмосферой, приводит к тому, что спутникам приходится сжигать ограниченное количество топлива, чтобы избежать падения на Землю, что сокращает срок их службы. Теоретически, столкновение с Землей может привести к значительному повреждению спутниковых сетей Земли, что окажет катастрофическое воздействие на глобальные коммуникационные и навигационные системы.

Выбросы в атмосферу не всегда вызваны солнечными вспышками или сопровождаются ими, и только недавняя вспышка Х8.1 была связана с таким извержением, отмечает Daily Mail. К счастью, это извержение, по-видимому, было направлено с северо-востока от Солнца.

Представитель метеорологического бюро сообщил газете Daily Mail:

"В настоящее время особых последствий не ожидается, поскольку в настоящее время нет значительного воздействия на Землю. Согласно текущему прогнозу, никакого ущерба спутникам или средствам связи, скорее всего, не будет, хотя в ближайшие дни мы продолжим наблюдение за регионом на предмет каких-либо других выбросов со стороны Солнца".

Солнечные вспышки - это взрывной выброс магнитной энергии из клубка магнитных полей в атмосфере Солнца, объясняет Daily Mail. Они часто образуются вокруг холодных, темных областей, известных как солнечные пятна, где магнитные поля наиболее сильны. Вокруг этих "активных областей" линии магнитного поля соединяются, скручиваются и растягиваются до тех пор, пока не лопаются, как огромные эластичные ленты, выбрасывая в космос высокоэнергетические частицы и свет. Активная область, связанная с последним шквалом вспышек, получившая название RGN 4366, теперь превратилась в огромное сложное скопление солнечных пятен.