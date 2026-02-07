Из-за отложенной лунной миссии НАСА вновь всплыла теория заговора

Теории заговора вновь всплывают в Сети после того, как НАСА объявило, что его историческая миссия к Луне снова откладывается. Администратор НАСА Джаред Айзекман объявил, что лунная миссия Artemis II будет перенесена на март.

Хотя Джаред Айзекман говорит, что это признак того, что испытания на безопасность проходят в соответствии с планом, это далеко не первая задержка в реализации лунных планов НАСА, констатирует Daily Mail.

Миссия "Артемида II" первоначально планировалась на середину 2025 года, в то время как "Артемида III" должна была высадить американских астронавтов на Луну к концу этого года.

А после того, как в прошлом году во время полета Artemis I к Луне без экипажа возникли серьезные проблемы с безопасностью полетов, вся программа была отложена на год, напоминает Daily Mail.Последняя задержка привела в бешенство интернет-поклонников теорий заговора. На платформе X один из комментаторов написал: "У меня всегда задержка. Такого не бывает". Другой добавил: "Я же говорил вам, ребята, что они найдут причину отменить свое фальшивое путешествие на Луну".

После того как НАСА объявило, что запуск миссии Artemis II состоится не ранее марта, критики обрушились на социальные сети, чтобы поделиться своим возмущением. Многие выразили глубокое разочарование тем, что запуск Artemis II откладывается, а некоторые не были уверены, что лунная миссия вообще когда-нибудь сможет стартовать.

Один из комментаторов утверждает: "У меня почти нет уверенности в этой программе". Другой разглагольствовал: "Очередная утечка водорода - классический шаг НАСА, который удивил еще больше".

И еще один пользователь добавил: "Ожидаю задержки, как обычно. Это то, что делает @NASA. К тому времени, когда они высадятся на Луну, там уже будет развеваться китайский флаг”.

Некоторые комментаторы пошли еще дальше, и задержка, по-видимому, стала доказательством их безумной веры в теорию заговора о высадке на Луну, продолжает Daily Mail.

"Честно говоря, вера американского народа в то, что мы потеряли "технологию" для возвращения на Луну, - это самый большой заговор в истории", - заявил один из пользователей социальных сетей.

Другой вмешался: "Чувак, SpaceX запускает 20 ракет в год, а вы все запускаете по 1 каждые 3 года? Жалкие. Лжецы. Мы никогда не летали на Луну”.

Еще один пользователь негодует: "Так, значит, зеленый экран и жгуты проводов не работали или что? Я сомневаюсь, что потребуется месяц, чтобы починить то, что специалисты могут починить максимум за пару часов. Или это из-за лака для волос?"

Очередной скептик просто написал: "Лучше позвоните Кубрику", – намекая на антисемитскую, как выражается Daily Mail, теорию заговора о том, что Стэнли Кубрик и группа еврейской "голливудской элиты" снимали фальшивые кадры высадки на Луну.

Интересно, что, хотя сторонники теории заговора сомневаются в том, что высадка "Аполлона" на Луну действительно имела место, некоторые, казалось, были искренне рады тому, что Америка высадится на Луну "впервые".

Один растерянный комментатор написал на X: "Да, я предполагал, что возникнут проблемы, поскольку мы никогда раньше не были на Луне. Я молюсь за безопасность всех, кто участвует в этом поистине историческом проекте. Спасибо, что постоянно информируете нас. С нетерпением ждем этого запуска".

Несмотря на бурную реакцию сторонников теории заговора, истинная причина последней задержки запуска Artemis II гораздо проще, утверждает Daily Mail. Первоначально НАСА планировало, что запуск состоится в период с 6 по 11 февраля. Перед запуском космическое агентство должно сначала провести "генеральную репетицию", в ходе которой экипаж заправляет ракету переохлажденным топливом, проводит тренировочный обратный отсчет, а затем безопасно сливает топливо из баков. Однако после начала репетиции 31 января сразу же стали очевидны некоторые проблемы.

Почти сразу же НАСА заметило утечку жидкого водорода через интерфейс, используемый для подачи топлива в ядро ракеты. Для устранения этого требовалось дать ракете прогреться, установить на место уплотнения и отрегулировать подачу топлива.

Джаред Айзекман написал в своем посте на платформе X: "Все баки основной ступени и промежуточной ступени криогенной двигательной установки были успешно заполнены, и команды провели обратный отсчет примерно до T–5 минут, прежде чем система управления наземным запуском остановила работу из-за повышенной утечки".

НАСА заявляет, что теперь ему нужно будет проанализировать данные этой неудачной репетиции и провести еще один тест перед мартовским запуском.

Ракета Space Launch Systems - самая большая и сложная ракета НАСА, для запуска которой требуется более двух миллионов литров переохлажденного жидкого водородного топлива, охлажденного до -252°C, отмечает Daily Mail. Однако это всего лишь третий полет этой ракеты, что делает вероятными технические неполадки.

В космическом центре Кеннеди, штат Флорида, также наблюдаются необычно холодные погодные условия, которые влияют на работу ракетных систем и интерфейсов, предотвращающих утечку топлива. Аналогичным образом, склонность НАСА к риску значительно ниже, чем в эпоху "Аполлона", а это означает, что миссия располагает более сложными отказоустойчивыми системами для тестирования.

Айзекман пишет: "Как всегда, безопасность остается нашим главным приоритетом для наших астронавтов, нашей рабочей силы, наших систем и общественности. Как отмечалось выше, мы приступим к запуску только тогда, когда будем уверены, что полностью готовы к выполнению этой исторической миссии".

Вся лунная программа столкнулась с несколькими серьезными задержками, которые отодвинули запуски на годы, напоминает Daily Mail. Миссия Artemis по возвращению на Луну была создана во время первого президентского срока Дональда Трампа. После многочисленных технических сбоев, из-за которых миссия была отложена, в ноябре 2022 года, наконец, стартовала беспилотная миссия Artemis I.

По возвращении на Землю НАСА обнаружило, что теплозащитный экран, который должен был защитить экипаж от перегрева при входе в атмосферу, был серьезно поврежден. Наряду с проблемами с батареей и сбоями в цепях, управляющих циркуляцией воздуха и температурным режимом, потребовалось дополнительное время для устранения неполадок. Это привело к тому, что вся временная шкала Artemis была отодвинута назад: ожидается, что миссия Artemis III состоится в середине 2027 года, а Artemis IV – в 2028 году.