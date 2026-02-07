Идея рождения детей в космосе перестала быть фантастикой

Идея рождения детей в космосе может звучать как сюжет из какого-нибудь научно-фантастического блокбастера. Но по мере того, как мы вступаем в "новую эру исследований", ученые говорят, что человечество стоит на пороге того, чтобы это стало реальностью.

В новой статье группа международных экспертов настаивает, что дискуссии о репродуктивном здоровье за пределами планеты Земля должны стать главным приоритетом. Они утверждают, что "вопрос о человеческой фертильности в космосе больше не теоретический, а насущно практический", поскольку человечество обращает свое внимание на длительные полеты, такие как полет на Марс.

По мнению экспертов, недостаточно известно о мужской или женской фертильности в космосе, а также о развитии эмбрионов, а затем и младенцев в условиях невесомости. К сожалению, подчеркивается в статье Daily Mail, ученые предсказывают, что космическая радиация может привести к появлению у новорожденных настолько серьезных отклонений в развитии, что их организм может оказаться непригодным для возвращения к земной гравитации.

"По мере расширения присутствия человека в космосе репродуктивное здоровье больше не может оставаться "белым пятном" политики, - отмечает доктор Фатхи Каруя, старший автор исследования и научный сотрудник НАСА. – Международное сотрудничество срочно необходимо для устранения серьезных пробелов в знаниях и разработки этических принципов, которые защищают как профессиональных, так и частных астронавтов и, в конечном счете, защищают человечество по мере нашего продвижения к устойчивому присутствию за пределами Земли".

Девять авторов статьи - эксперты в области репродуктивного здоровья, аэрокосмической медицины и биоэтики, отмечает Daily Mail. Они утверждают, что срочно необходимы действия, поскольку возможности для установления границ в области воспроизводства в космосе быстро сокращаются.

"Несмотря на более чем 65–летний опыт полетов человека в космос, мало что известно о влиянии космической среды на репродуктивную систему человека во время длительных полетов, - говорится в обзоре, опубликованном в журнале Reproductive Biomedicine Online. – Длительное пребывание в космосе представляет потенциальную опасность для репродуктивной функции астронавтов-женщин и мужчин, включая воздействие космической радиации, изменение силы тяжести, психологический и физический стресс и нарушение циркадного ритма".

Команда заявила, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что краткосрочные полеты существенно не влияют на мужскую фертильность. С другой стороны, полет на Марс сопряжен с гораздо более высоким уровнем радиационного облучения, что может "потенциально поставить под угрозу функцию яичек, будущую фертильность и здоровье потомства".

Между тем, данные, полученные от 40 женщин–астронавтов, показывают, что частота наступления беременности и связанных с ней осложнений сопоставима с теми, которые наблюдаются у женщин того же возраста на Земле, отмечает Daily Mail. Однако, поскольку более длительные полеты становятся все более распространенными для женщин, "крайне важно понять влияние космических полетов на репродуктивную эндокринологию, гормоны, беременность и вспомогательные репродуктивные технологии за пределами Земли", – говорится в сообщении команды ученых.

В своей статье эксперты отметили, что долгосрочное освоение космоса может включать транспортировку яйцеклеток, сперматозоидов или эмбрионов с Земли в другие миры. Одним из таких методов может быть сублимационная сушка яйцеклеток или сперматозоидов для последующего использования в ЭКО.

"Различные устройства, используемые в космосе и в биологических экспериментах на Международной космической станции, сравнимы с оборудованием, которое можно найти в лаборатории ЭКО на Земле", - добавили авторы публикации.

Они утверждают, что и космические полеты, и ЭКО развивались по сходной схеме. По их мнению, ЭКО "готово сыграть решающую роль в будущем освоения человеком космоса".

"Более 50 лет назад два научных открытия изменили то, что считалось биологически и физически возможным, – первая высадка на Луну и первое доказательство оплодотворения человека в пробирке, - отмечает клинический эмбриолог Джайлс Палмер из International IVF Initiative Inc. – Теперь, более полувека спустя, в этом отчете мы утверждаем, что эти когда–то отдельные революции сталкиваются в практической и малоисследованной реальности. Космос становится рабочим местом и местом назначения, в то время как вспомогательные репродуктивные технологии становятся высокоразвитыми, все более автоматизированными и широко доступными".

Команда ученых заявила, что Луна остается наиболее удобным и практичным испытательным полигоном для понимания того, как функционирует жизнь в условиях пониженной гравитации: "Она может стать естественным плацдармом для контролируемых, этичных и тщательно спланированных репродуктивных исследований, которые однажды могут сделать возможной устойчивую жизнь на Марсе".

В прошлом году, напоминает Daily Mail, исследователи из Университета Киото показали, что яйцеклетки и сперматозоиды мышей могут выжить в космосе и дать здоровое потомство. Тем временем голландский биотехнологический стартап Spaceborn United запустил на орбиту первую миниатюрную лабораторию для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и обработки эмбрионов.