Расшифровано послание исчезнувшей сверхцивилизации в камнях по всему миру

Независимый британский исследователь Мэтью Лакруа заявил о сенсационном открытии, которое, по его уверениям, меняет всю парадигму истории. Энтузиаст утверждает, что обнаружил следы глобальной цивилизации возрастом около 40 тысяч лет, чьи тайные знания о структуре вселенной были зашифрованы в идентичных символах и архитектурных формах, разбросанных по всему миру — от Турции до Египта и Южной Америки.

История человечества, какой её все знают, может быть лишь фрагментом гораздо более древнего и грандиозного повествования. К такому выводу пришёл независимый исследователь Мэтью Лакруа из Великобритании, посвятивший годы изучению загадочных символов, вырезанных в камнях на разных континентах.

Его исследование, начавшееся с наблюдения за повторяющимися гигантскими Т-образными формами, трехуровневыми углублениями и ступенчатыми пирамидами, привело его к гипотезе о существовании доселе неизвестной, высокоразвитой цивилизации, существовавшей 38–40 тысяч лет назад.

По его словам, эта цивилизация, предвидя глобальные катастрофы, разработала сложный код, используя геометрию и символику, чтобы сохранить свои знания о происхождении человека, структуре вселенной и божественном начале для будущих поколений. Эти знания, как считает Лакруа, были воплощены в камне памятников и священных мест по всему миру.

Отправной точкой этой гипотетической глобальной системы Лакруа называет район озера Ван в восточной Турции, место, известное как Ионис. Именно здесь, по его убеждению, около 40 тысяч лет назад находился первоисточник символов, архитектуры и учений. Здесь в наиболее концентрированном виде представлены все ключевые мотивы: те самые Т-образные формы, ступенчатые и перевёрнутые пирамиды, изображения львов и сложная сакральная геометрия.

Особое значение он придаёт базальтовому рельефу в близлежащем Кефкалеси. Этот артефакт, как утверждает исследователь, стал связующим звеном, поскольку содержит иконографию, в точности повторяющую символы, найденные не только в Ионисе, но и на плато Гиза в Египте и в древних городах Южной Америки.

«Этот рельеф стал одним из самых важных артефактов для моего исследования. Он связывает Египет с этим регионом и позволяет нам воссоздать общую картину», — объясняет Лакруа, указывая на повторяющиеся элементы: «Вот Т-образные формы, повторяющиеся снова и снова. Вот ваша ступенчатая пирамида с тремя дверями и лев прямо здесь».

Прорыв в исследовании, по словам Лакруа, произошёл в ноябре 2025 года, когда он заново взглянул на старую фотографию храма Сфинкса в Гизе. На снимке он якобы увидел ранее упущенную деталь — перевёрнутую ступенчатую пирамиду, встроенную в конструкцию храма. Это наблюдение заставило его пересмотреть всё плато Гиза, где он затем обнаружил многократное повторение как перевёрнутых пирамид, так и гигантских Т-образных форм в храме Сфинкса, храме Долины и погребальных храмах фараонов.

Используя астрономические расчёты, в частности прецессию земной оси и предположение, что Сфинкс изначально был изображением льва, сориентированного на одноимённое созвездие, Лакруа предложил две возможные даты строительства: около 12 или 38 тысяч лет назад. Он склоняется к более древней дате, отвергая первую из-за возможных последствий глобального потопа, и делает смелое заявление: Великим пирамидам, Сфинксу и связанным с ними храмам около 38 тысяч лет.

Эта же архитектурная схема, как настаивает исследователь, прослеживается за океаном, в боливийских Тиауанако и Пума-Пунку. Лидарное сканирование Пума-Пунку выявило массивный Т-образный дизайн, который Лакруа интерпретирует как подтверждение единого архитектурного шаблона.

«Таким образом, Пума-Пунку и Тиауанако можно назвать как бы зеркалом Египта в Южной Америке», — заключает он.

В центре его интерпретации лежит концепция «космограммы» — древней геометрической модели, изображающей структуру вселенной. Символы в камне, по его мнению, стали её кодом: трехуровневая пирамида обозначает многоуровневые реальности (подземный нефизический мир, физический мир и небесные сферы), а Т-образная форма с центральной осью представляет ось мира, точку баланса, соединяющую все слои бытия.

Лакруа полагает, что этот код был намеренно скрыт, чтобы уберечь сакральные знания от забвения, но человечество в итоге пошло по ложному пути.

«Знаете, что, спойлер: мы делаем все в основном наоборот тому, что должны», —замечает он.

По его мнению, древние свидетельства показывают, что люди изначально считались божественными существами, неразрывно связанными со всем сущим и призванными жить в гармонии с Землёй и Вселенной.

Стоит отметить, что академическая наука относится к этим построениям крайне скептически. Большинство археологов датируют памятники у озера Ван урартским периодом (тысячелетия назад, а не десятки тысяч) и не находят доказательств существования единой глобальной цивилизации в эпоху ледникового периода.