Новая гипотеза о происхождении Вселенной

Современная космология в основном опирается на модель Большого взрыва, дополненную инфляционным расширением. Эта модель успешно объясняет наблюдаемое расширение Вселенной, свойства реликтового микроволнового излучения и распределение галактик на больших масштабах.

Однако при математическом описании начального состояния она приводит к сингулярности — состоянию с бесконечной плотностью и температурой, в котором перестают работать известные физические законы. Эта особенность считается признаком неполноты теории. И недавно ученые из Портсмутского университета подвергли эту гипотезу сомнениям. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Новая гипотеза

Группа физиков под руководством Энрике Гастаньяги предложила альтернативную интерпретацию начального этапа космологической эволюции, известную как гипотеза «Вселенная — черная дыра». Согласно этой модели, подробно описанной на сайте Портсмутского университета, Вселенная могла возникнуть не из сингулярности, а в результате гравитационного коллапса материи внутри черной дыры, существовавшей в другой, более крупной Вселенной. В таком сценарии расширение, которое мы интерпретируем как Большой взрыв, является следствием физического «отскока» после сжатия, а не абсолютным началом времени и пространства.

Физическая мотивация модели

В основе гипотезы лежит попытка совместить общую теорию относительности с квантовыми принципами. В классической версии общей теории относительности гравитационный коллапс при определенных условиях неизбежно приводит к сингулярности. Однако при экстремально высоких плотностях ожидается, что квантовые эффекты станут существенными и изменят динамику процесса.

Авторы модели предполагают, что квантовые поправки предотвращают формирование бесконечной плотности. Вместо этого система достигает максимального, но конечного состояния сжатия, после чего начинается фаза расширения. Такой переход называют «квантовым отскоком». В этой логике сингулярность заменяется физически допустимым состоянием, а космологическая эволюция становится непрерывной.

Связь с черными дырами

В предложенной модели коллапс, приводящий к рождению Вселенной, происходит внутри черной дыры. Это не означает, что наша Вселенная буквально находится «внутри» астрофизической черной дыры в привычном смысле. Речь идет о математическом описании: внутренняя геометрия черной дыры может быть сопоставлена с геометрией расширяющегося пространства-времени.

Горизонт событий в этом контексте играет роль границы, отделяющей внутреннюю область коллапса от внешней Вселенной, в которой чёрная дыра сформировалась. Для наблюдателей внутри такой области физические процессы выглядят как начало расширения, аналогичное Большому взрыву.

Соответствие наблюдательным данным

Одним из ключевых требований к любой альтернативной космологической модели является воспроизведение уже подтвержденных наблюдений. Авторы подчеркивают, что их гипотеза не отрицает эмпирические результаты стандартной космологии, а предлагает иную интерпретацию начальных условий.

В частности, модель допускает существование реликтового микроволнового фона и согласуется с текущими измерениями расширения Вселенной. При этом она делает дополнительные выводы о геометрии пространства, предполагая слабое положительное искривление, которое потенциально может быть проверено наблюдательно.

Проверяемые следствия

Для перехода от теоретической идеи к рабочей модели необходимы проверяемые предсказания. В рамках гипотезы «Вселенная — черная дыра» предполагается, что особенности начальных условий могут отражаться в структуре распределения материи на больших масштабах, в том числе в конфигурации темной материи вокруг галактик.

Авторы связывают возможность проверки модели с будущими астрономическими наблюдениями, направленными на изучение сверхслабых структур в галактических гало. Такие данные могут помочь отличить сценарии, основанные на стандартной инфляционной модели, от альтернативных сценариев с фазой коллапса и отскока.

Вопросы без ответов

Несмотря на теоретическую согласованность, гипотеза остается спекулятивной. На данный момент она не подтверждена прямыми наблюдениями и требует дальнейшего развития. Ключевые вопросы включают:

точное описание квантовых эффектов при экстремальных плотностях;

воспроизводимость всех наблюдательных успехов стандартной модели;

устойчивость решений без необходимости тонкой настройки параметров.

Без выполнения этих условий модель не может заменить существующую космологическую парадигму. На текущем этапе она служит инструментом теоретического анализа и постановки новых наблюдательных задач.

