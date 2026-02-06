Российский радиолог Ричард Габуния скончался на 101-м году жизни

Радиолог, доктор медицинских наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Ричард Габуния скончался на 101-м году жизни, сообщает телеграм-канал НМИЦ онкологии имени Блохина.

"Скончался <...> один из выдающихся специалистов в области радиоизотопной и лучевой диагностики", – говорится в сообщении.

Габуния родился в 1925 году в Грузинской АССР. В 1943 году он пошел добровольцем в Красную Армию, с апреля 1944-го был на фронтах ВОВ. Сражался в Польше и Чехословакии, закончил войну в Берлине. Был награжден орденом "Красной Звезды".

Еще в годы ВОВ он решил посвятить себя медицине. Он поступил в Тбилисский государственный мединститут, который окончил в 1953 году по специальности "лечебное дело". Затем он окончил ординатуру по рентгенологии. После этого работал на кафедре рентгенологии и радиологии в этом же вузе.

В 1960 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию и вскоре был замечен академиком Николаем Блохиным, как один из первопроходцев в СССР по применению радиоактивного йода в лечении онкологических больных. С 1961 года Габуния работал в НИИ медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске.

С 1976 по 1993 год он возглавлял лабораторию радиоизотопной диагностики в онкологическом центре имени Блохина и до 2017 года оставался ведущим научным сотрудником лаборатории.

Габуния считается автором свыше 250 научных работ, включая 4 монографии, 1 руководство и 16 изобретений. За внедрение передовых методов радиоизотопной диагностики в клиническую практику Габуния был удостоен четырех медалей ВДНХ СССР. Среди учеников профессора – 10 докторов наук и 33 кандидата наук.