Почему защитники природы призывают есть ядовитых животных?

Инвазивные виды окружают человека повсюду. Хотим мы того или нет, мы регулярно завозим растения и животных в места, где их не должно быть. Иногда с ними приходится бороться — в том числе и потреблением в пищу. Портал popsci.com рассказал, как защитники окружающей среды мотивируют людей есть инвазивные виды.

В некоторых видах инвазивные виды завозят в новое окружение как раз потому, что они вкусные. Например, средиземноморские инжиры завезли в американский штат Калифорния как раз для культивации, и в Америке это растение считается инвазивным.

Есть и множество других видов, которые обладают кулинарной ценностью в своей оригинальной среде, но попали в новую по другим причинам. Кудзу — один из таких видов. Данное растение завезли в США как декоративное, но со временем оно приобрело печальную репутацию «лозы, сожравшей Юг» благодаря своему неконтролируемому росту. Но в родной Азии листья кудзу едят как овощ, а из корней растения добывают крахмал для желе.

Другой пример — в бассейне Чесапикского залива, которому навредили инвазивные сомы, их ловлю пытаются индустриализовать ради потребления в пищу. Полномасштабная коммерческая операция по добыче инвазивных видов может повлиять на окружающую среду гораздо сильнее, чем непостоянные усилия одиночек. Но подобные инициативы по-прежнему сравнительно редки, и не каждый инвазивный вид расценивается как желанный (или хотя бы съедобный) источник пищи.

По этой причине природохранителям иногда приходится прибегать к креативному маркетингу. В штате Иллинойс мясо инвазивных азиатских карпов продают под названием copi (от слова copious — или много) с 2021 года, потому что карп воспринимается как менее предпочтительная пищевая рыба. А во Флориде ежегодно устраиваются состязания по подводной охоте на рыб-львов, которые всегда торжественно заканчиваются дегустацией добычи.

Означает ли это, что от любого инвазивного вида можно избавиться, если люди дружно начнут потреблять его в пищу? Не совсем. Но это не значит, что их совсем не стоит есть. Просто не нужно думать, что уничтожение инвазивного вида — единственная причина.

Тотальное уничтожение инвазивного вида обычно происходит лишь в более изолированной среде, вроде маленьких островов. Речных дрейссен полностью искоренили на техасском озере Вако в 2021-м, но они по-прежнему остаются проблемой в других крупных водоемах, вроде реки Миссисипи. Чаще всего от инвазивных видов невозможно избавиться целиком — инициативы по охоте на них проводятся для того, чтобы контролировать популяцию и не давать им размножаться сверх меры.

Коммерческая продажа съедобных инвазивных видов зачастую проходит в малых масштабах и ограничена по территории. В конце концов, их потребление в пищу — вопрос не столько контроля популяции, сколько просвещения.