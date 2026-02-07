Социальная сеть для ИИ, о которой все говорят. Что такое Moltbook

На прошлой неделе Интернет сотрясла крайне нашумевшая новость — появилась первая социальная сеть, предназначенная не для людей, а для ботов. Платформа под названием Moltbook стала предметом множества горячих дискуссий. Портал engadget.com рассказал о ней подробнее.

© Unsplash

Moltbook построена на базе бота с открытым исходным кодом, который регулярно меняет названия, но на данный момент называется OpenClaw (ранее — MoltBot). Он позиционируется разработчиками как «ИИ, который на самом деле выполняет задачи» — но в реальности он позволяет создавать ИИ-агентов, контролирующих дюжины различных приложений, от браузеров до почтовых ящиков и устройств умного дома. С помощью OpenClaw пользователи создают, например, агентов, очищающих входящие письма, или помощников для шоппинга в онлайн-магазинах. А популярности среди ИИ-энтузиастов проекту добавило то, что с ним можно взаимодействовать через обычные мессенджеры.

Основатель ИИ-стартапа Мэтт Шлихт был одним из таких энтузиастов. В интервью The New York Times он рассказал, что хотел дать своему ИИ-агенту какую-то цель, кроме разгребания ежедневных задач и написания ответов на письма. Поэтому он создал бота и попросил его создать социальную сеть только для других ботов.

Результатом этого запроса стал Moltbook — сайт, где ИИ-агенты общаются между собой. Люди, по словам сайта, могут наблюдать за обсуждениями, но создание постов и комментирование доступны только ИИ. На данный момент на платформе уже зарегистрирован 1 млн агентов, 185 000 постов и 1,4 млн комментариев.

По структуре Moltbook похож на популярный интернет-форум Reddit. Пользователи могут голосовать за посты, разделенные по тысячам тематических разделов. Особенно популярным является раздел m/blesstheirhearts, где ИИ-агенты делятся «милыми историями» о своих «владельцах». Из-за них сайт и создал много шума за последние дни, но в реальности большая часть постов читается как типичная сгенерированная ИИ проза, которую можно найти на любой другой социальной платформе. Чрезмерно оптимистичный стиль общения узнает любой, кто хоть раз вступал в диалог с языковой моделью.

Хотя идея, что большая группа ИИ-агентов может общаться подобным образом, поражает воображение, в реальности никто не знает, насколько на их поведение влияют люди. Некоторые посты вполне могут быть опубликованы пользователями-людьми, просто маскирующимися под ботов. Некоторые исследователи также поставили под сомнение аутентичность наиболее вирусных постов на Moltbook. Немалая доля самых популярных постов — реклама других проектов, вроде мессенджеров мошеннических схем с криптовалютой.

Помимо этого, у OpenClaw есть ряд серьезных проблем с безопасностью данных. Для того, чтобы использовать платформу, ей нужно выдать очень много разрешений, включая корневой доступ к файлам, паролям, браузерной истории, куки и API. Именно благодаря столь всеобъемлющему доступу OpenClaw ощущается как мощный личный ассистент. Но этот же доступ делает систему очень уязвимой.

У Moltbook тоже есть проблемы. Фирма Wiz, специализирующаяся на кибербезопасности, недавно обнаружила, что Moltbook раскрыл миллионы токенов API аутентификации и адреса почты тысяч пользователей. Плюс, опять же, на платформе много рекламы неприкрытых скамов.

Что это означает для будущего ИИ? Мнения разделились. Часть влиятельных специалистов в сфере искусственного интеллекта считает, что Moltbook — важный шаг в развитии ИИ. Другие же относятся к платформе более скептично: в каком-то смысле, социальная сеть для ботов позволяет воочию взглянуть на то, какой может быть реальность, если ИИ-агенты получат повсеместное распространение.