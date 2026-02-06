Flickr предупредил об утечке данных пользователей сервиса

Flickr предупредил пользователей о возможной утечке данных, связанной с уязвимостью у стороннего почтового провайдера. Из-за проблемы третьей стороны посторонние могли получить доступ к персональной информации части пользователей сервиса. Как сообщили в компании, об уязвимости стало известно 5 февраля 2026 года.

После уведомления Flickr в течение нескольких часов отключил доступ к затронутой системе. При этом сервис подчеркивает: пароли и данные банковских карт затронуты не были.

Тем не менее потенциально скомпрометированными могли оказаться реальные имена пользователей, адреса электронной почты, логины Flickr, типы аккаунтов, IP-адреса, обобщенные данные о местоположении, а также информация об активности на платформе.

Какой именно почтовый сервис стал источником проблемы и сколько пользователей затронул инцидент, в Flickr не уточнили.

В письмах пользователям компания рекомендует проверить настройки аккаунта на предмет подозрительных изменений и быть особенно внимательными к фишинговым письмам.

Flickr отдельно напоминает, что никогда не запрашивает пароли по электронной почте. Тем, кто использовал тот же пароль на других сервисах, советуют как можно скорее его сменить.

«Мы искренне сожалеем о произошедшем и о беспокойстве, которое могла вызвать ситуация», — отметили представители Flickr.

В компании также заявили, что уже проводят внутреннее расследование, усиливают архитектуру защиты и пересматривают подходы к контролю безопасности сторонних поставщиков.

Flickr существует с 2004 года и остается одной из крупнейших фотоплатформ в мире: сервис хранит десятки миллиардов фотографий и видео, а ежемесячная аудитория составляет около 35 млн пользователей.