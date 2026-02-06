Расшифрован текст, который может переписать историю

Недавно обнаруженная хроника VIII века, написанная на сирийском языке и переведенная на арабский, проливает свет на переход от поздней античности к исламу. Рукопись, датируемая 712–713 гг., была найдена в монастыре Святой Екатерины в Египте, передает OAW.

Она содержит описание событий VII века, включая зарождение ислама и арабо-византийские войны, представляя редкий взгляд современника на этот период. Адриан Пирта из Института средневековых исследований нашел хронику, изучая оцифрованные рукописи Синайского монастыря. До наших дней она дошла в виде неполной рукописи XIII века. Благодаря оцифровке, ученые смогли детально изучить текст.

Хроника, известная как Маронитская хроника 713 года, охватывает историю от Адама до событий 692–693 гг., включая византийско-сасанидскую войну и арабские завоевания. Она содержит ценные сведения о реформах на Востоке в исламский период и демонстрирует осведомленность автора о событиях на Балканах, Сицилии и в Риме.

Пирта предполагает, что хроника может быть связана с утраченным источником VIII века, важным для реконструкции раннесредневековой сирийской историографии. В настоящее время он готовит критическое издание и перевод хроники для ученых всего мира.