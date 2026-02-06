NASA разрешит астронавтам брать смартфоны в космос

Глава агентства Джаред Айзекман заявил, что пересмотрены «устаревшие» правила сертификации техники для полётов.

В статье говорится, что впервые смартфон возьмут в неземное пространство участники миссии Artemis II, в рамках которой корабль Orion с четырьмя астронавтами облетит Луну и вернётся на Землю. Старт был намечен на сегодня, но по техническим причинам его перенесли на март.

Айзекман не уточнил, какие именно телефоны разрешат брать на борт астронавтам.