Огонь мог «перепрошить» ДНК человека

Человечество уникально взаимодействует с огнем, что стало ключевым фактором эволюции Homo sapiens и позволило людям расселиться по планете. Ожоги оказали значительное влияние на генетический состав человека, отделив его от других млекопитающих и приматов, сообщают ученые Имперского колледжа Лондона в журнале BioEssays.

Это привело к изменениям в ДНК, которые помогают людям справляться с ожогами, но делают их более уязвимыми к серьезным травмам. Джошуа Каддихи из отделения хирургии и онкологии Имперского колледжа отмечает, что ожоги — это уникальное для человека повреждение.

Адаптации, помогающие восстанавливаться после легких ожогов, могут вызывать серьезные осложнения при тяжелых травмах, что объясняет нашу уязвимость. Исследование также проливает свет на сложность применения результатов экспериментов на животных к людям и может способствовать разработке новых методов лечения ожогов. Специалисты добавляют, что теория отбора по признаку «ожога» представляет собой новую форму естественного отбора, зависимую от культуры.

