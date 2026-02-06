На Шпицбергене нашли нехарактерные для Арктики лишайники

Ученые Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН и Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН обнаружили в районе залива Колсбей на Шпицбергене нехарактерные для этих мест лишайники.

Около 10 не встречались раньше на всем архипелаге, а два во всей Арктике, сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования РФ.

"До настоящего времени сведения о лишайниках района залива Колсбей были фрагментарными. В базе данных по лишайникам Шпицбергена для этого района значилось всего около 40 видов. Предыдущие исследования, включая предварительный список 2018 года, насчитывали около 120 видов. В результате исследований был составлен обновленный список лихенофлоры района залива Колсбей - 234 вида, из которых 112 ранее здесь не отмечались", - сообщили в Минобрнауки.

Отмечается, что 10 видов были впервые обнаружены на всем архипелаге. Arthonia granitophila и Poeltinula interjecta ранее не встречались не только на Шпицбергене, но и во всей Арктике. Кроме того, 27 видов впервые оказались отмеченными для земли Норденшельда, а около половины всех выявленных видов известны лишь из этого района или из немногих локаций на архипелаге.

Некоторые из новых находок характерны не для арктической тундры, а для бореальных лесов. Например, Micarea denigrata, широко распространенный на обработанной древесине в лесной зоне Евразии, здесь был обнаружен на конструкциях бывшего поселения. Это подчеркивает важную роль человека в распространении отдельных видов: остатки построек и древесина, принесенная прибоем, в условиях повышенной влажности создают благоприятную микросреду для колонизации новых территорий.

"Исследование показывает: биоразнообразие Арктики гораздо сложнее и динамичнее, чем принято считать. Многие виды, ранее считавшиеся "неарктическими", могут существовать в специфических микроусловиях, недоступных для широкого наблюдения. Это ставит под сомнение упрощенные модели распространения организмов, основанные только на широте или среднегодовой температуре. Полученные данные помогают лучше понять, какие именно факторы определяют возможность существования видов за пределами их основного ареала", - подчеркнули в Минобрнауки.

Район залива Колсбэй давно привлекает внимание биологов как одна из так называемых "горячих точек" арктической природы. Здесь, в защищенной от ветров долине реки Колесэльва, климат немного мягче, чем в среднем по архипелагу за счет влияния теплого течения Гольфстрим и положения во внутренней части фьордов: средняя температура самого теплого месяца достигает плюс 5-6 градусов, а повышенная влажность создает благоприятные условия для развития растительности. Такие условия создают ниши, в которых могут выживать и даже процветать организмы, выходящие далеко за пределы своего обычного ареала.