Илон Маск создаст детский сад для роботов

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о планах по созданию специальной обучающей среды для человекоподобных роботов Optimus, которую он образно назвал «Академией Optimus», передает ixbt.com.

По его словам, для ускоренного обучения роботов Tesla планирует разместить в этой «академии» от 10 000 до 30 000 единиц Optimus. Роботы будут заниматься самообучением и тестированием различных задач в реальном мире.

Маск отметил, что компания также использует мощный «генератор реальности» — физически точный симулятор, созданный ранее для беспилотных автомобилей. Теперь эту технологию применяют и для роботов, позволяя одновременно обучать миллионы их виртуальных копий в смоделированном мире. Это помогает быстрее переносить навыки из симуляции в реальность.

Основатель Tesla также подтвердил, что компания готовит новую версию робота — Optimus V3, массовое производство которой намечено на 2026 год. Маск назвал этот проект потенциально «величайшим продуктом в истории человечества».