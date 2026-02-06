Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

План корпорации Samsung ухудшить характерстики своих смартфонов, чтобы удержать цены, провалился. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на инсайдеров.

© Lenta.ru

Согласно ранним отчетам, Samsung решила не внедрять новых функций в смартфоны серии Galaxy S26, чтобы не повышать цены на модели относительно линейки Galaxy S25. Однако такой компромиссный подход провалился — источники сообщили, что IT-гиганту все равно придется поднять цены на устройства из-за растущих издержек.

Инсайдеры рассказали, что Samsung решила не добавлять заметных новых функций в Galaxy S26 после того, как Apple представила iPhone 17. Американская компания не стала повышать цены на свои устройства. В Samsung решили отложить масштабное обновление, чтобы также не расстраивать своих фанатов. Серию Galaxy S26 должны представить в конце февраля или начале марта.

«Совершенно очевидно, что у Samsung были большие планы, и хотя сдерживание цен — благородная цель, в итоге получается ситуация, в которой проигрывают все», — подытожили авторы 9to5Google.

В начале февраля инсайдер под ником Fixed Focus Digital заявил, что новые смартфоны Apple не получат существенных изменений относительно аппаратов серии iPhone 17. По словам специалиста, новые аппараты станут заложниками успеха iPhone 17.