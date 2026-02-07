Нидерланды вернули Египту украденную скульптуру возрастом 3500 лет

Нидерланды вернули Египту скульптуру возрастом 3500 лет, похищенную из арабской страны, предположительно, в 2011 году во время беспорядков "арабской весны". Артефакт был случайно обнаружен на одной из нидерландских художественных ярмарок в 2022 году, когда у специалистов-искусствоведов возникли вопросы относительно происхождения находки.

Полиция Нидерландов установила, что документы на скульптуру были подделаны предыдущими продавцами, и власти европейской страны решили вернуть изваяние на историческую родину.

Эксперты полагают, что скульптура, представляющая собой отколовшуюся часть статуи высокопоставленного чиновника времен правления фараона Тутмоса III, происходит из Луксора на юге Египта.

"Наша политика заключается в том, чтобы возвращать то, что нам не принадлежит, и всегда возвращать это стране-владельцу", - заявил министр культуры Нидерландов Гуке Моэс, передавая артефакт египетскому послу.

Дипломат в свою очередь заявил, что его страна продолжает отслеживать экспонаты искусства, появляющиеся на выставках и аукционах, в надежде отыскать другие потерянные или украденные предметы искусства.