На Сардинии обнаружили финикийский амулет-скарабей возрастом 3000 лет

Археологи из Государственного управления Италии, раскопавшие нурагический комплекс Руинас в центрально-восточной Сардинии, нашли редкий финикийский скарабей-амулет возрастом около 2700 лет.

© Naukatv.ru

Этот маленький объект из стеатита проливает свет на давние торговые и культурные контакты между нурагической цивилизацией и мореплавателями Восточного Средиземноморья.

«Печати-скарабеи служили и как амулеты, и как печати для маркировки собственности или власти», — поясняют эксперты.

Каждый амулет вырезался вручную, что делает находку уникальной и повышает ее археологическую ценность. На плоской стороне скарабея выгравированы иероглифические символы, каждый из которых имел личный смысл для владельца. Точное значение этих знаков будет изучено после завершения реставрации.

Раскопки и консервация

Скарабей обнаружили возле священного колодца, рядом с деревней у главного нурага (древний центр поселения). Сейчас артефакт проходит консервацию и неинвазивное исследование в Центре реставрации Ли Пунти под наблюдением Археологического управления Сассари и Нуоро. Микроскопический анализ позволит выявить детали эксплуатации, следы износа и точное назначение символов.

Комплекс расположен на высоте 670–800 метров у подножия горы Идоло, которая возвышается на 1241 метр. Центральный нураг окружен каменной деревней, что отражает высокий уровень организации общества и стратегическое расположение поселения. Исторический субрегион Барбаджа-ди-Оллолай традиционно связывают с племенем иллиенсов, известных с бронзового века. Они контролировали большие территории, простирающиеся от равнины Кампидано до реки Тирсо, и строили крупные нураги для жилья и защиты.

© Soprintendenza Archeologia

Дальняя торговля и влияние финикийцев

Фрагменты микенской и эгейской керамики, а также медные слитки с Кипра, отлитые в плоской форме с выступами, напоминающей бычью шкуру, указывают на обширные торговые связи нурагических общин. Финикийский скарабей из Руинаса дополняет эту картину. Похожие находки обнаружены в Нураге-Нурдоле и С'Арку-э-Форрос, всего в восьми километрах от Руинаса в центрально-восточной Сардинии, что указывает на активное участие внутреннего региона острова в обмене товарами и идеями с внешним миром.

Финикийцы, крупнейшие морские торговцы IX–VI веков до н.э., основывали колонии и торговые посты от Леванта до Иберии. На Сардинии они создали прибрежные поселения, такие как Таррос, Сульки (Сант-Антиоко) и Нора, через которые обменивались металлами, предметами роскоши и культурными идеями. Наличие скарабея в горной деревне показывает, что их влияние выходило далеко за побережье. Возможно, отдельные торговцы или посланцы продвигались внутрь острова, связывая разные культурные миры.

Символика и значение находки

«Скарабей — это не просто амулет, а символ взаимосвязанных древних обществ. Он прошел более 2000 километров от Восточного Средиземноморья до нурагической деревни, отражая сложные экономические, социальные и символические связи», — отмечают археологи.

Печати-амулеты использовались для защиты, как личная идентификация и как символ власти. Их носили на шее, переносили с собой в путешествия и часто оставляли в культовых местах. Обнаружение скарабея возле священного колодца может указывать на его участие в ритуалах или религиозных практиках нурагической общины.