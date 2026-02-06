Фастфуд для динозавров: неожиданное открытие ученых

Детеныши длинношеих динозавров могли быть основным источником пищи для хищников юрского периода. Зауроподы, несмотря на свои размеры, были уязвимы в молодом возрасте. Их яйца и детеныши, вероятно, не охранялись родителями, что делало их легкой добычей для хищников, таких как аллозавр, следует из Бюллетеня Музея естественной истории и науки Нью-Мексико.

Исследователи проанализировали окаменелости из карьера Драй-Меса в Колорадо и составили подробную пищевую сеть юрского периода. Они обнаружили, что зауроподы имели больше звеньев в пищевых цепочках, чем другие травоядные, такие как орнитоподы. Это объясняется их доступностью и отсутствием родительской опеки.

Обилие легкодоступной пищи, вероятно, замедлило эволюцию хищников, которые не нуждались в развитии мощных адаптаций. Однако с уменьшением численности зауроподов в поздней юре, хищники, такие как тираннозавр, эволюционировали в более крупных и сильных животных.

