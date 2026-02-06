Зафиксирован взрывной рост продаж iPad по всему миру

Продажи iPad в четвертом квартале 2025 года выросли на 16,5% в годовом выражении и достигли 19,6 млн устройств, что помогло Apple укрепить позиции на мировом рынке планшетов. Высокие показатели были обеспечены устойчивым спросом на iPad 11-го поколения и iPad Pro с чипом M5. Это следует из нового отчета аналитической фирмы Omdia.

© Apple

Восстановление спроса способствовало росту всего рынка планшетов. В 2025 году глобальные поставки достигли 162 млн устройств, увеличившись на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. В праздничном квартале поставки составили 44 млн устройств, также показав рост на 9,8% год к году. Этот показатель стал максимальным со времен резкого роста спроса в 2020 году.

Результаты четвертого квартала позволили Apple увеличить долю рынка до 44,9%, значительно опередив других производителей.

Аналитики отмечают, что в ближайшие годы производители планшетов будут активнее продвигать устройства как часть единой экосистемы, уделяя больше внимания функциям на базе искусственного интеллекта и кроссплатформенной интеграции.