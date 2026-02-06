Раскрыты особенности iPhone 17e

Японский блог Mac Otakara поделился новыми подробностями о будущем смартфоне iPhone 17e, который, как ожидается, выйдет в ближайшие месяцы. Устройство станет продолжением линейки доступных моделей Apple и получит обновления в производительности и беспроводных технологиях, сохранив при этом внешний вид предыдущего поколения.

© Apple

По данным источников издания, iPhone 17e будет выполнен в том же общем дизайне, что и предыдущая модель. Несмотря на более ранние слухи о появлении Dynamic Island из премиальных моделей, устройство, как утверждается, сохранит классический вырез в верхней части экрана. Существенных изменений во внешнем облике и базовых характеристиках на данный момент не ожидается.

Основные обновления коснутся аппаратной платформы. Смартфон, по данным утечки, получит новый процессор A19, который должен обеспечить более высокую производительность и лучшую энергоэффективность. Также ожидается использование модема C1X второго поколения для сетей 5G и LTE, который, по заявлению Apple, может работать до двух раз быстрее первого поколения и при этом оставаться самым энергоэффективным модемом компании на сегодняшний день.

Сообщается, что устройство будет оснащено чипом N1 для работы Wi-Fi, Bluetooth и Thread. В других устройствах Apple этот чип поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также улучшает стабильность функций вроде режима модема и передачи данных между устройствами.

Кроме того, ожидается поддержка магнитной беспроводной зарядки MagSafe мощностью примерно от 20 до 25 Вт, а также возможность крепления магнитных аксессуаров. При этом смартфон сохранит одиночную основную камеру.

Apple может анонсировать iPhone 17e через пресс-релиз 19 февраля.