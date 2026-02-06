Мир сходит с ума: человечество столкнулось с новым кризисом из-за ИИ

Глобальная демографическая картина меняется: в одних странах люди заменяют реальные отношения общением с искусственным интеллектом, в других — месяцами не покидают дома, а устойчивый рост рождаемости сохраняется лишь в Африке. Издание «Комсомольская правда» обсудило эти вызовы с демографом Владимиром Тимаковым.

Эксперт отмечает растущий тренд, особенно в Азии, на замену реальных партнеров виртуальными. Идеальный, всегда готовый к поддержке характер ИИ-компаньонов может привести к дальнейшему снижению рождаемости.

Низкая рождаемость — уже общемировая тенденция: в Южной Корее, Сингапуре, Китае, Японии и ряде стран Латинской Америки коэффициент опустился ниже 1,5 ребенка на женщину. Высокие показатели сохраняются только в Африке, что отчасти связано с высокой детской смертностью.

Россия, по словам демографа, находится в середине этого спектра с показателем около 1,4. Молодежь пока не так поглощена виртуальными отношениями, как в Азии, но ситуация может измениться. Для повышения рождаемости в стране эксперт предлагает комплекс мер. Среди них — усиление поддержки при рождении вторых и третьих детей через увеличение материнского капитала и учёт количества детей при расчёте будущей пенсии родителей.

Важным направлением названо формирование позитивного образа многодетной семьи в медиа и блогах. Также, по мнению Тимакова, необходимо развивать доступность ЭКО для нуждающихся и вести просветительскую работу о рисках абортов для здоровья, поскольку их прямой запрет признается неэффективным и вредным.