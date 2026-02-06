Apple уберет из новой iOS спорный сервис для здоровья

Компания Apple не будет внедрять сервис Apple Health+ в iOS 27 в первоначально планировавшемся виде. Об этом сообщает издание MacRumors.

Предполагалось, что Apple Health+ станет виртуальным помощником по здоровью с использованием искусственного интеллекта (ИИ), который формировал бы рекомендации на основе персональных медицинских данных пользователя в приложении «Здоровье». Сервис должен был включать подробные отчеты о состоянии здоровья, обучающие видео о заболеваниях и советы по поддержанию здоровья, а также использовать данные Apple Watch, лабораторных анализов и специальных опросов.

По новым данным, проект не закрыт полностью, однако его масштаб будет сокращен. Часть функций, включая рекомендации на основе данных приложения «Здоровье», планируется переработать и внедрить отдельно.

Изначально запуск Apple Health+ ожидался еще в iOS 26, что указывает на длительную разработку проекта.