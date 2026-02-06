В Китае подняли в воздух 5-тонный электрический летательный аппарат

Компания AutoFlight представила Matrix — электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) весом 5 тонн — и успешно провела публичный демонстрационный полет на своем испытательном полигоне в Сучжоу, Китай.

© Autoflight

«Matrix — это не только восходящая звезда в авиационной индустрии, но и амбициозный новатор. Он разрушит устоявшееся представление о том, что eVTOL — это исключительно короткие рейсы с небольшой нагрузкой», — заявил генеральный директор и основатель AutoFlight Тянь Юй.

Технология и конструкция

Matrix оснащен комбинированным крылом с трехплоскостной компоновкой и шестилучевой структурой, обеспечивающей стабильность как при вертикальном висении, так и во время крейсерского полета. Размах крыльев составляет 20 метров, длина — 17,1 метра, высота — 3,3 метра, а максимальная взлетная масса — 5700 кг.

Самолет доступен в пассажирском и грузовом вариантах. Пассажирская версия предлагает гибкую конфигурацию салона: 10 мест бизнес-класса или шесть мест VIP-класса. Грузовой вариант поддерживает максимальную полезную нагрузку до 1500 кг и оборудован большой дверью для двух стандартных грузовых контейнеров AKE, что ускоряет обработку тоннажных партий.

Matrix оснащен гибридной силовой установкой, способной обеспечить дальность до 1500 км для грузовой версии, тогда как полностью электрический вариант рассчитан на 250 км. Эти характеристики делают платформу пригодной для региональных перевозок, логистики и экстренных операций, выходящих за пределы городских маршрутов.

Демонстрация полета

Во время испытания Matrix совершил плавный переход между режимами: вертикальный взлет, набор крейсерской скорости с устойчивостью на крыльях и возвращение к управляемой вертикальной посадке. Компания подчеркнула, что плавность переходов критична для масштабирования eVTOL на более тяжелые грузы и длительные маршруты. Инженеры отслеживали управляемость и стабильность на каждом этапе, подтверждая эффективность аэродинамики, силовой установки и системы управления.

«Эффект масштаба позволяет значительно снизить транспортные расходы на пассажиро-километр и тонно-километр, что открывает новые возможности для логистики и пассажирских перевозок», — отметил Тянь Юй.

Ранее компания представила Great White Shark для промышленного применения, CarryAll для автономной логистики и Prosperity для городской воздушной мобильности.

Инженеры сосредоточились на надежности, резервных системах и получении официального разрешения на полеты, при этом делая самолет гибким и безопасным в эксплуатации. По мере приближения к коммерческому использованию компания будет расширять испытания, проверяя возможности самолета для задач, где важны и грузоподъемность, и дальность полета, и вертикальный взлет и посадка.