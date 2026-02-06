Эксперт рассказал, сможет ли ИИ заменить людей в логистике

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в логистике не приведет к замещению людей, а также не решит вопрос с острой нехваткой сотрудников в этой сфере. Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор логистического оператора NC Logistic Гарольд Власов.

© Газета.Ru

Специалист отметил, что использование искусственного интеллекта для обработки данных, прогнозирования отгрузок и оптимизации маршрутов является только инструментом в руках профессионалов. Технологии работают в связке с человеком, запускающим и контролирующим все процессы.

По словам эксперта, даже продвинутым системам необходима настройка, контроль и корректная интерпретация полученных результатов. Для этого требуется участие квалифицированных кадров в процессе. Помимо этого, в сфере логистики постоянно происходят нестандартные ситуации, в числе которых изменение запросов клиентов и различные форс-мажоры. В таких случаях решить вопросы удастся только благодаря живому участию специалистов.

«Разговоры о том, что внедрение ИИ приведет к исчезновению рабочих мест, в логистике необоснованны. Напротив, отрасль испытывает острый дефицит персонала, и в ближайшие годы он вряд ли исчезнет. Это связано с ростом электронной коммерции и усложнением логистических цепочек, которые повышают спрос как на линейных сотрудников, так и на специалистов с цифровыми компетенциями», — объяснил управляющий директор.

Он также подчеркнул, что искусственный интеллект уже применяют на складах для обработки данных о товарах и оптимизации сборки заказов, а в транспортной логистике он используется для расчета маршрутов и информирования клиентов.

До этого генеральный директор Mymeet.ai Федор Жилкин рассказал «Газете.Ru», что, по его мнению, к 2026 году технологии искусственного интеллекта затронут около 1–2% российского рынка труда, что эквивалентно 1,5 млн рабочих мест по человеко-часам.