Тим Кук раскрыл планы на 50-летний юбилей Apple

Корпорация Apple готовится отметить свой 50-летний юбилей, который официально наступит 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на информацию известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

© Газета.Ru

По данным Гурмана, генеральный директор компании Тим Кук на внутренней встрече с сотрудниками пообещал устроить празднование этого знаменательного момента. Он признался, что недавние размышления об истории Apple заставляют «сердце петь», и пообещал провести праздник в честь полувекового рубежа.

Apple была основана 1 апреля 1976 года. За прошедшие пять десятилетий компания прошла через череду взлетов и падений, едва не обанкротившись в конце 1990-х годов, а затем став самой дорогой публичной компанией в мире в начале 2010-х.

Актуальность предстоящего юбилея подчеркивается недавними финансовыми успехами: в последнем квартале Apple зафиксировала рекордную выручку в своей истории, во многом благодаря беспрецедентным продажам iPhone. В преддверии знаковой даты в компании готовят специальные мероприятия, подробности которых пока не раскрываются.