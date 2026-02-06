В России стартовали продажи флагманского смартфона Huawei Mate X7

Крупнейшие российские сети электроники: "М.Видео", МТС и restore: объявили о начале продаж складного смартфона HUAWEI Mate X7 и беспроводных наушников открытого типа HUAWEI FreeClip 2.

Смартфон поступил на российский рынок в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Рекомендованная цена 159 990 руб. Покупателям будут доступны три варианта цвета: парчевый красный, черный и белый.

По заявлениям компании, в Mate X7 сделан акцент на портативности и надежности устройства. Вес смартфона - около 235 граммов, толщина - 9,5 мм в сложенном и 4,5 мм в разложенном состоянии. Внешний экран защищен стеклом Kunlun Glass второго поколения, корпус имеет рамку из алюминия авиационного класса и защиту от пыли и влаги по стандартам IP58 и IP59, а неньютоновская жидкость в 3-уровневой конструкции внутреннего экрана обеспечивает защиту от ударов.

Ключевой особенностью стала камера второго поколения XMAGE. Основной модуль на 50 Мп получил физическую десятиступенчатую диафрагму (f/1.49 - f/4.0). Его дополняют 40-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 50-мегапиксельный телемакрообъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой проводной (66 Вт) и беспроводной (50 Вт) зарядки.

В смартфон интегрирован ИИ-ассистент Алиса AI, который помогает работать с текстами и ищет информацию по изображению на экране в режиме реального времени.

HUAWEI FreeClip 2

Параллельно стартовали продажи открытых TWS-наушников HUAWEI FreeClip 2, выполненных в С-образной конструкции. Они позиционируются как аудиоаксессуар и будут доступны в голубом, белом и черном цветах. Рекомендованная цена - 19 990 рублей. Каждый наушник весит всего 5,1 грамма. Устройство имеет степень защиты от пыли и влаги IP57, а заявленное время работы от одного заряда - до 38 часов с учетом зарядного кейса. Производитель оснастил модель нейропроцессором на базе ИИ для улучшения качества звука и обработки речи.

До 9 марта покупатели Mate X7 получат в подарок умные часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro или наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 (конкретный подарок зависит от сети). Кроме того, предоставляется бесплатная годовая защита экрана, покрывающая один ремонт внешнего и внутреннего дисплея (в некоторых акциях оговаривается, что клиент оплачивает только работу по замене). При покупке до 9 марта FreeClip 2 предоставляется скидка в 4 тыс. руб.