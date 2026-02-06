В России определились с механизмами регулирования ИИ

Проект закона о регулировании продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России концептуально подготовлен и переведен в стадию технико-юридической проработки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

После совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко участники обсуждения должны до 11 февраля направить предложения в Минцифры. Далее ведомство планирует внести документ в правительство до конца месяца.

Предполагается введение мягкого регулирования, которое будет распространяться на продукты с применением ИИ, но не на развитие самой технологии. Власти рассчитывают избежать давления на бизнес и сохранить позиции страны на мировом рынке.

При этом планируется ввести обязательную маркировку ИИ-контента и учитывать использование ИИ как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений.

Более строгие требования планируется применять в чувствительных и критических отраслях, включая медицину, инфраструктуру, оборону и государственное управление. В таких сферах может быть введен критерий «российскости» технологий, включая регистрацию оператора в России, размещение центров обработки данных в стране, использование отечественного ПО, обучение моделей на национальных данных и обязательную сертификацию для государственных систем и объектов критической инфраструктуры. В ряде сфер также предлагается ограничить использование иностранных ИИ-моделей.

Законопроект должен закрепить базовые понятия рынка и определить роли разработчиков, операторов и пользователей, включая требования по безопасности технологий, защите данных, получению согласия пользователей и праву отказаться от обработки данных с помощью ИИ. Также обсуждается обязанность уведомлять пользователей о взаимодействии с ИИ и маркировать соответствующий контент.

Отдельно рассматриваются вопросы интеллектуальной собственности, включая права на произведения, созданные с использованием ИИ при наличии творческого вклада человека, а также возможное упрощение доступа ИИ к защищенным авторским правом данным для обучения.