В Германии нашли уникальное римское святилище бога Митры

Археологи сделали сенсационное открытие в историческом центре Регенсбурга, города на юго-востоке Германии, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На строительной площадке Stahlzwingerweg 6, где строительная компания возводила три жилых дома, были обнаружены остатки митреума — римского святилища, посвященного богу Митре. Эта находка считается старейшей среди известных в Баварии.

Раскопки провела компания ArchaeoTeam GmbH под руководством археолога Сабины Вацлавик. Первоначально они выглядели как стандартное обследование территории Старого города, но вскоре выявили крупные структурные элементы, которые сложно было интерпретировать. Пространство для раскопок было ограничено, поэтому работы проходили в несколько этапов.

Структура и артефакты митреума

Доктор Штефан Ройтер после тщательного анализа всех находок подтвердил, что речь идет о деревянном римском храме. Первоначальная конструкция почти полностью разрушилась, но совокупность косвенных признаков, включая фрагменты вотивных камней, металлических табличек и элементов ритуального убранства, свидетельствует о культе Митры.

Найденные предметы включают чаши для благовоний, кувшины, сосуды для питья и керамику с изображениями змей — символов возрождения и защиты, характерных для ритуалов Митры. Эти объекты подтверждают проведение обрядовых пиршеств, центральной части культа, где новички проходили инициацию в закрытых общинах.

Монеты с изображением императора Адриана (117–138 гг. н.э.) и других правителей позволили датировать митреум примерно 80–171 годами н.э. Это соответствует периоду римской оккупации Дунайского региона и существования когортного форта в Кумпфмюле, предшествовавшего основанию легионерского лагеря, который позднее сформировал структуру Регенсбурга.

Уникальность находки

«Во-первых, это единственное римское святилище, обнаруженное в Старом городе Регенсбурга. Во-вторых, это самое раннее из девяти известных святилищ Митры в Баварии», — подчеркивает Максимилиан Онтруп, эксперт по римской археологии

Большинство памятников культа датируются концом II–III веков. Открытие в Регенсбурге дает редкую возможность изучить ранние этапы распространения культа на северных территориях Римской империи. Культ Митры оставался тайным и практиковался преимущественно среди военных и тесных общин, постепенно исчезнув с распространением христианства в IV–V веках.

Научное и музейное значение

Археологический комплекс позволяет изучить римскую религиозную жизнь, социальную структуру и ритуалы поселений вдоль Дуная. Планировка митреума и найденные предметы дают представление о пространственной организации храмов, последовательности обрядов и связи религии с повседневной жизнью солдат.

Все артефакты переданы музеям Регенсбурга и войдут в новую экспозицию.

«На первый взгляд предметы могут казаться простыми, но помещенные в контекст и визуализированные, они раскрывают целую историю. Находки, связанные с Митрой, добавят новое измерение к пониманию римского Регенсбурга», — отмечает директор музея доктор Себастьян Карнац.

Митреум под Старым городом обещает дать ценную информацию о малоизученной религиозной жизни римских поселений на Дунае почти две тысячи лет назад и показать, как ранние военные и гражданские общины практиковали культ, остававшийся тайной для современников.