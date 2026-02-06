MaiaSpace сосредоточилась на стартовом комплексе российского «Союза»

Национальный центр космических исследований Франции объявил конкурс на одну из стартовых площадок комплекса Ensemble de Lancement Multilanceurs (ELM) на космодроме Куру во Французской Гвиане, который ранее занимала компания MaiaSpace. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Новый тендер был объявлен после того, как компания MaiaSpace приняла решение сосредоточиться исключительно на переоборудовании другой площадки космодрома — стартовом комплексе российской ракеты «Союз-СТ» — под запуски своей многоразовой ракеты.

Издание считает, что среди европейских ракетных стартапов больше всего критериям тендера удовлетворяет немецкая компания Isar Aerospace, которая, однако, до сих пор свои запуски планирует проводить с площадки в Норвегии. По этой причине высокие шансы занять место MaiaSpace имеются у испанской компании PLD Space.

В январе портал сообщил, что европейский производитель многоразовых ракет MaiaSpace заключил контракт со спутниковым оператором Eutelsat.