Названы лучшие флагманские смартфоны стоимостью до 79 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти флагманских смартфонов, которые рекомендуются к покупке в 2026 году.

© Poco

Открывает список iQOO 15, который при цене от 67,5 тыс. руб. предлагает LTPO AMOLED-дисплей на 6,85 дюйма с разрешением QHD+, частотой 144 Гц и яркостью до 6000 нит, флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройную 50-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт, стереодинамики, защиту IP69, беспроводную зарядку, ИК-порт и NFC.

Следом идет Vivo X300 за 70,5 тыс. руб. с компактным LTPO AMOLED-экраном на 6,31 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 4500 нит, чипом MediaTek Dimensity 9500, тройной камерой на 200, 50 и 50 Мп, батареей на 6040 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защитой по стандарту IP69, беспроводной зарядкой, NFC, ИК-портом и стереозвуком.

Третью строчку занял Poco F8 Ultra стоимостью 69,8 тыс. руб. Он оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с 1,5K-разрешением, частотой 120 Гц и яркостью до 3500 нит, чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, тройной камерой на 50 Мп, аудиосистемой Bose 2.1 с вуфером в блоке камер, защитой IP68, NFC, беспроводной зарядкой и ИК-портом.

В подборку также вошли Realme GT8 Pro и OnePlus 15 за 79 и 79,3 тыс. руб. соответственно.