В Госдуме разработали законопроект о робототехнике и беспилотниках

Депутаты Госдумы подготовили первый в России законопроект, комплексно регулирующий отношения в сфере робототехники и беспилотных систем. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на автора инициативы, первого зампредседателя комитета по региональной политике Сергея Морозова.

Законопроект «О робототехнике и автономной беспилотной системе в РФ» планируется вынести на общественное обсуждение до конца февраля, после чего внести в нижнюю палату парламента. По словам Морозова, текущая версия документа пока не обсуждалась ни в профильном комитете, ни с представителями отрасли.

Документ впервые закрепляет на законодательном уровне ключевые понятия, включая «робототехническую систему» и «искусственный интеллект», а также устанавливает правовые требования на всех этапах жизненного цикла технологий — от разработки до эксплуатации. Базовым принципом регулирования становится приоритет безопасности человека — ответственность за действия робота возлагается на физическое или юридическое лицо.

Кроме того, законопроект предусматривает введение специальных правовых статусов для организаций, инвестирующих в разработку «умных» систем, и для специализированных территорий, в том числе технопарков робототехники. Также предлагаются меры господдержки отечественных разработчиков, запуск экспериментальных правовых режимов и обязательное страхование гражданской ответственности для систем повышенного риска.

Параллельно правительство завершает подготовку отдельного законопроекта об искусственном интеллекте. Как сообщает «Коммерсантъ», его концепция перешла в стадию технико-юридического оформления. Регулирование ИИ предполагается мягким и ориентированным на поддержку бизнеса, при этом использование таких технологий в преступной деятельности будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.