Эксперимент доказал наличие воображения у обезьян

В ходе уникального эксперимента с бонобо по имени Канзи учёные доказали, что приматы способны воображать несуществующие предметы и отслеживать их перемещения.

Приматы способны представлять несуществующие предметы и обладают воображением, ранее считавшимся исключительно человеческой способностью, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, передает РИА «Новости». В качестве подопытного выступал бонобо Канзи, за которым наблюдали ученые из Университета Джонса Хопкинса.

Во время экспериментов Канзи успешно указывал на чашку, в которую, по сценарию, наливали «воображаемый» сок, и определял местоположение воображаемых виноградин, которые экспериментатор будто бы перекладывал из одной пустой емкости в другую. Это доказывает, что обезьяны способны оперировать абстрактными понятиями и вторичными представлениями о несуществующих объектах.

В исследовании подчеркивается: «Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 млн лет назад, к нашим общим предкам».

На момент эксперимента Канзи было 43 года. Как отмечает канал NBC, он скончался в 2025 году в возрасте 44 лет. В истории Канзи стал первым бонобо, освоившим элементы английского языка и использовавшим специальные символы – лексиграммы – для общения с людьми.

