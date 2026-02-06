Российские операторы связи нарастили скорость мобильного интернета

Средняя скорость загрузки данных через мобильный интернет в сетях российских операторов во второй половине 2025 года достигла 24–36 Мбит/с, что на 10–14% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования на основе 18,7 млн замеров, проведенного аналитическим агентством TelecomDaily.

Тесты были проведены в период с 1 июля по 31 декабря прошлого года. Специалисты с помощью сервиса «Мегабитус», разработанного TelecomDaily и включенного в структуру портала «Госуслуги» в начале 2026 года, проанализировали скорость загрузки данных в сетях всех поколений — от 2G до 4G/LTE.

Первое место в рейтинге российских операторов по скорости мобильного интернета заняла компания «Мегафон». В ее сети загрузка данных осуществляется со средней скоростью 36,03 Мбит/с, а их отправка — 11,54 Мбит/с. МТС оказался на втором месте: средняя скорость загрузки и отправки данных у этого оператора достигает 26,44 Мбит/с и 8,37 Мбит/с соответственно. В тройку лидеров также попал оператор T2 с показателями 25,50 Мбит/с и 6,84 Мбит/с. В шаге от «пьедестала» оказался «Билайн», сеть которого обеспечивает загрузку и отправку данных со средней скоростью 24,15 Мбит/с и 7,86 Мбит/с соответственно.

Рост скоростей мобильного интернета в РФ связывают с модернизацией инфраструктуры, а также внедрением технологий сжатия данных и установкой новых базовых станций. Как рассказали в TelecomDaily, определенную роль в этом процессе сыграла реализация государственных программ в сфере цифровизации и поддержки телекоммуникационной отрасли. Более того, инициированное операторами обновление оборудования и строительство магистральных линий связи позволило ликвидировать «узкие места» в сети.

30 января пресс-служба МТС сообщила, что компания намерена приступить к постепенному отключению в столичном регионе устаревшего стандарта 3G в диапазоне 900 МГц. Высвободившиеся частоты будут переведены в современный стандарт 4G (LTE).