Spotify выходит на рынок печатных книг

На фоне очередного повышения цен на подписку Spotify анонсировала ряд обновлений в сегменте книг. Компания делает ставку на расширение форматов, а ключевым нововведением станет возможность покупки физических книг прямо через приложение. Об этом пишет Techcrunch.

Платформа выходит за рамки цифрового формата и фактически вступает в конкуренцию с крупными книжными ретейлерами, включая Amazon и Barnes & Noble. Для реализации инициативы Spotify заключила партнерство с маркетплейсом Bookshop.org, который поддерживает независимые книжные магазины. Spotify будет получать партнерское вознаграждение с продаж. Кнопка покупки появится в приложении уже весной.

Параллельно компания представила новые функции для аудиокниг. Среди них — инструмент Page Match, позволяющий с помощью камеры смартфона отсканировать страницу печатной или электронной книги и автоматически перейти к соответствующему фрагменту аудиоверсии.

Развитие функциональности отражает рост направления: за последний год число слушателей аудиокниг на платформе увеличилось на 36%, а общее время прослушивания — на 37%. В компании отметили, что нововведениями рассчитывают усилить ценность сервиса для книголюбов в США и Великобритании.

По данным американского Бюро переписи населения, читающих ради удовольствия американцев осталось всего 16%. Их доля сократилась с почти 26% в 2004 году примерно на 40% за 20 лет. Женщины читают чаще мужчин.