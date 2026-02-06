Инженеры разработают надувные модули для жизни на Луне и Марсе

Американские компании Voyager Technologies и Max Space объявили о совместной разработке расширяемых обитаемых модулей для лунных миссий и операций в глубоком космосе. Цель партнерства - создание решений для проживания и хранения запасов за пределами низкой околоземной орбиты, сообщает New-Science.ru.

© Российская Газета

Проект предполагает интеграцию космических систем производства Voyager с легковесной и объемной технологией Max Space. В результате должна получиться адаптируемая платформа, отвечающая операционным потребностям пилотируемых миссий на поверхности Луны и в марсианских условиях. Как отмечают эксперты, Луна перестала быть просто целью визита. Она превратилась в "операционную среду" для развивающейся космической экономики, включающей исследовательскую, научную деятельность, вопросы национальной безопасности и коммерческого развития, где устойчивые операции требуют инфраструктуры, рассчитанной на долговечность, масштабируемость и промышленное производство.

Программа предусматривает наземные испытания и орбитальные демонстрации до конца этого десятилетия. Компании намерены проверить надежность модулей в реальных рабочих условиях перед их последующим применением на планетных поверхностях. Среди целей проекта - минимизация технических рисков, обеспечение совместимости структур с другими системами и их адаптируемость для потенциального применения не только в космосе. Любопытный нюанс: конкретные миссии для использования этих модулей пока не названы, однако весь график разработки синхронизирован со сроками планируемого возвращения на Луну и будущих полетов на Марс.

Чем хороши надувные конструкции? Они занимают мало места при запуске, но после развертывания предлагают значительный внутренний объем, что упрощает организацию длительных экспедиций, где необходимо пространство для жизни, работы и хранения материалов. Как подчеркивается, именно такие решения могут лечь в основу строительства постоянных баз в будущем.

Между тем, как сказал в интервью "РГ" директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович, в мире сейчас запускается 4-5 лунных миссий в год. Однако удачных посадок за последние пять лет немного. По словам ученого, у Китая их было уже четыре, и все успешные. Все попытки других стран, кроме одной индийской и одной американской, подготовленной коммерческой корпорацией, оказались со знаком минус: аппараты либо разбивались, либо переворачивались после посадки.

"Высадка людей пока в планах, - подчеркнул Анатолий Петрукович. - Есть объявленные программы - китайская и американская. Американцы формально тут ближе к цели: у них уже слетал беспилотный корабль, а сейчас они собираются запустить миссию "Артемида-2" для первого после "Аполлонов" облета Луны астронавтами. Желаем только удачи. Высадку они планируют на 2027-2028 годы, однако все зависит от готовности лунного посадочного аппарата, который делает Илон Маск. А вот Китай объявил, что их пилотируемый полет состоится в 2030 году. Известно, что они полным ходом готовят запуск. Такой расклад".

В настоящее время на Луне идут "отладочные" посадки: отрабатываются алгоритмы, навигация, техника. Малые роверы проводят исследования самого начального уровня. По словам ученого, это такой тестовый этап, который продлится еще несколько лет. А вот на горизонте 2030 года начнется целенаправленное освоение участков Луны, когда будут несколько посадок в один и тот же район. Когда начнется создание лунных баз, в том числе с высадкой космонавтов и астронавтов. "Для первых посадок на Луне и мы, и американцы, и китайцы просто, условно говоря, выбирали место поровнее, где-то в средних широтах. И все равно многие переворачивались при посадке. А сегодня всех интересуют уже районы, важные с точки зрения дальнейшего развития", - отметил академик.

Так что конкуренция за "прописку" на той же Луне разворачивается очень серьезная.