Китай создал микроволновую пушку для ударов по спутникам

Ученые и Китая создали микроволновую пушку, способную выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите, сообщает South China Morning Post.

© nsn.fm

По данным издания, устройство TPG1000Cs было разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане. Пушка способна генерировать импульсы мощностью до 20 гигаватт за одну минуту. Эксперты считают, что этого достаточно для нарушения работы или повреждения спутниковых группировок, в том числе - Starlink.

Установка имеет длину в 4 метра, и весит 5 тонн, что позволяет размещать её на грузовике, военном корабле, самолёте или даже на космическом аппарате. В случае развёртывания такого аппарата в космосе его воздействие будет сложно обнаружить и перехватить. Газета отмечает, что до сих пор аналогичные системы были значительно более громоздкими и не могли работать более трех секунд.

