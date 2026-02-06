Игровой планшет Xiaomi Black Shark выйдет на глобальный рынок

Игровой планшет Xiaomi Black Shark попал на официальный международный сайт компании. Там же напомнили его основные характеристики.

© Xiaomi

Планшет получил компактный экран диагональю 8,8 дюйма. Толщина корпуса всего 7,7 мм, вес — 332 грамма. Корпус выполнен из прочного алюминия и будет доступен в чёрном и серебристом цветах.

Внутри установлен процессор Snapdragon 8s Gen 3. Планшет сразу работает на Android 16. Объём оперативной памяти — 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ, при необходимости её можно расширить картой памяти до 2 ТБ. Экран имеет разрешение 2560×1600 пикселей и частоту обновления 144 Гц.

© Xiaomi

Для доп. охлаждения при желании можно подключить магнитный кулер.

Планшет поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и вывод изображения в 4K на внешний экран. За звук отвечают два стереодинамика.

Аккумулятор ёмкостью 7300 мА·ч обеспечивает до 5−6 часов игр. Камеры простые: 13 Мп сзади и 5 Мп спереди.