Кто читает наши чаты: как основатель Telegram сотрудничает с Россией

В случае сложных преступлений Павел Дуров по возможности помогает властям России, пусть и не передавая переписку, предположил в эфире НСН Николай Комлев.

Основатель Telegram Павел Дуров не передавал спецслужбам чужие переписки, однако оказывал помощь властям России косвенными методами, сказал НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Дуров ранее заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам. По его словам, проект скорее закроется, чем начнет это делать. Комлев отметил, что позиция Дурова не означает, что мессенджер не привлекается к разбирательствам сложных преступлений.

«Я верю в то, что официально Дуров чужую переписку не передавал. При этом также полагаю, что при предъявлении фактов судебных разбирательств в случае сложных преступлений он по возможности помогал государству, пусть и не передавая переписку, но иными косвенными методами помощь оказывал. Также я полагаю, что серьезные спецслужбы имеют возможность читать нашу обычную переписку в почте и мессенджерах, за исключением случаев с дополнительно установленными средствами защиты. Как именно — тема отдельного разговора. С каждым годом окружающий мир становится все более прозрачным для государства и жуликов. Нужно просто привыкнуть к этому и соблюдать информационную гигиену», — сказал собеседник НСН.

По его словам, в России не станут блокировать мессенджер, если Дуров не начнет сыпать оскорблениями.

«Блокировать Telegram в России в ближайшее время, я думаю, не будут. Если заявления Дурова не будут оскорбительными для России, то на остальную риторику обращать внимания не станут. Если когда-то и станут блокировать, то по иным, более веским причинам. Такое решение будут принимать на высшем уровне, поэтому точный прогноз затруднителен», — добавил Комлев.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил НСН о готовности обсудить мораторий на блокировку соцсетей и мессенджеров, однако призвал не лишать правоохранительные органы инструментов для борьбы с терроризмом.