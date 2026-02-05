Илон Маск может выпустить собственный смартфон с поддержкой спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, Маск рассматривает создание смартфона с прямым подключением к спутникам Starlink. Из-за этого такое устройство может не требовать подключения к обычному мобильному оператору для доступа в интернет.

Каких либо подробностей о сроках выхода устройства пока нет. Источники издания отмечают, что проект развивается независимо от партнерства Starlink с T-Mobile — эта инициатива также предполагает прямое подключение уже существующих смартфонов к спутниковой сети.

Ранее Илон Маск заявил, что счастье нельзя купить за деньги.